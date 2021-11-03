Новый трек Oxxxymiron запустил флешмоб в Twitter

Российский рэпер Oxxxymiron выпустил 10-минутный клип под названием «Кто убил Марка?». Это первая сольная работа исполнителя за много лет. В своей песне автор рассказал о конфликте с рэпером Ромой Жиганом, который произошел 10 лет назад. Композиция запустила в соцсетях флешмоб.

Завершается трек словами «Кто убил Марка?». Это отсылка к прошлому альбому Oxxxymiron «Горгород», где рассказывалось о писателе Марке. В предпоследнем треке пластинки «Башня из слоновой кости» лирический герой якобы умирает от выстрела.

Пользователи Twitter увидели в вопросе, кто стал убийцей Марка, повод для флешмоба. В результате лента заполнилась новыми вопросами о причастных к убийствам.

Для незнакомых с творчеством Oxxxymiron закономерным стал вопрос, кто такой Марк и почему так необходимо найти его убийцу.

Один из пользователей вспомнил о другой резонансной расправе над президентом США Джоном Кеннеди. Вокруг его убийства до сих пор ходит много слухов и распространяются теории заговора.

Источник фото: Twitter

Вспомнили пользователи старый мем Рунета про Ванессу Рысь. Все началось с поста в Instagram исполнителя Pyrokinesis. В июне 2020 года он опубликовал фотографию с подписью: «Кто же такая Ванесса Рысь?» С тех пор пользователи до сих пор гадают, кого имел в виду исполнитель. Сейчас появилась версия, что Ванесса Рысь убита, но неизвестно кем и за что.

Среди других вопросов, которые взволновали пользователей Twitter, оказались поиски убийцы борща.

Необходимость назвать по именам тех, кто вызвал гибель корюшки.

Но появились и те, кто предложил отвлечься от вопросов по поискам несуществующих убийц, а послушать ответ на более интересный вопрос про улитку.

На деле флешмоб оказался не таким красочным и интересным. Но ему удалось сместить внимание с сериала «Игра в кальмара», когда пользователи хвастались, что не смотрели его.