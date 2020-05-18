Новый тест на коронавирус появился в России. Выявление СОVID-19 займет два часа

Разработка отличается высокой точностью. Согласно исследованию, тест-система покажет наличие или отсутствие инфекции с вероятностью до 96%, причем на самых ранних стадиях заболевания. А результаты можно будет узнать спустя два часа.

Тест-систему разработали за месяц. Компания успешно прошла все клинические испытания и запустила массовое производство — до 50 тысяч тестов в сутки. Ожидается, что в месяц произведут до двух миллионов тестов для россиян. Еще в планах есть и помощь пациентам за рубежом.

«Компания „ТестГен“ окажет любое содействие в поставке тест-систем в регионы России. Для выхода на зарубежный рынок мы готовимся к получению на тест-систему европейского СE-сертификата», — сказал кандидат медицинских наук и гендиректор компании Андрей Тороповский.

Ранее стало известно, что в Москве проводят уже до 50 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.