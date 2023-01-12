12 января 2023, 16:34
Новый терминал появится в аэропорту Минеральных Вод
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о строительстве нового терминала аэропорта в Минеральный Водах. Объект должен быть готов к 2025 году, написало АБН.
Во время еженедельного совещания глава региона подчеркнул востребованность курортов местных направлений.
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Работу по строительству терминала Владимиров поручил краевому министерству строительства и главе Минераловодского округа.
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