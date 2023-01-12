Общество

12 января 2023, 16:34

Новый терминал появится в аэропорту Минеральных Вод

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о строительстве нового терминала аэропорта в Минеральный Водах. Объект должен быть готов к 2025 году, написало АБН.

Во время еженедельного совещания глава региона подчеркнул востребованность курортов местных направлений.

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Работу по строительству терминала Владимиров поручил краевому министерству строительства и главе Минераловодского округа.

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