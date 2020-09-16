Новый терминал начали строить в новосибирском аэропорту Толмачево

Строительство терминала, площадь которого составит 56 тысяч квадратных метров, планируют завершить в третьем квартале 2022 года. Второй этап работы с проектом завершится в 2025 году.

Общая сумма инвестиций составит около 20 миллиардов рублей, написал «Царьград».

Проект, который реализуют в Толмачево, является одним из самых масштабных и крупных инвестиционных проектов за последние годы на территории Новосибирской области.