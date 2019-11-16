Новый терминал для «Аэрофлота» в Шереметьево откроют в январе

Росавиация разрешила столичному аэропорту Шереметьево открыть новый терминал С1. Он предназначен только для международных рейсов «Аэрофлота». Функционировать терминал начнет уже в январе 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, общая площадь терминала С1 составит 127 тысяч квадратных метров. Пропускная способность — 20 миллионов пассажиров в год. В терминале предусмотрены 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля.

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В С1 переведут международные рейсы «Аэрофлота». Сейчас лайнеры авиакомпании летают за рубеж из терминалов D, E и F.

Внутренние рейсы перевозчик осуществляет из терминала В — его открыли в мае 2018 года.

На данный момент специалисты проводят пуско-наладочные работы, проверяют и тестируют все системы терминала. Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что стоимость возведения терминала С1 составит почти 20 миллиардов рублей. С его открытием пропускная способность одной из крупнейших воздушных гаваней Европы повысится до 75 миллионов пассажиров в год.