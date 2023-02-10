Общество 10 февраля 2023, 14:57 Новый терминал аэропорта официально открыли в Новом Уренгое

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В День столетия гражданской авиации России в Новом Уренгое официально открыли новый терминал аэропорта. Об этом написал «Ямал-Медиа».

В тестовом режиме его запустили 26 декабря. За это время специалисты проверили функционирование всех отделов.

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Терминал способен обслуживать до 840 человек за час. Вместо прежних восьми стоек регистрации теперь работают 12. Также имеются две стойки для саморегистрации.

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«Мы придумали решение, которое позволило этот конвейер „утопить“ в пол. Пассажиру теперь это движение выполнить значительно проще — чуть ли не просто подтолкнуть багаж ногой», — рассказал журналистам директор по производству и качеству УК «Аэропорты регионов» Владимир Куликов.