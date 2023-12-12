Общество 12 декабря 2023, 18:49 Новый температурный рекорд зарегистрировали в Уфе

Читать 360tv в

В Уфе во вторник, 12 декабря, зарегистрировали новый температурный рекорд. Об сообщил mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр.

Уточняется, что самую низкую температуру установили на станции Емаши. Там столбики термометров опустились до отметки в -44,4 градуса. Как добавил RT, обновлением 46-летнего рекорда сегодня отметилась и аэрологическая станция Уфа-Дема, где температура опустилась до -33,9 градуса.

Авторы: