Новый техпроект начали разрабатывать на «Листвяжной» после выявленных нарушений

Сотрудники шахты «Листвяжная» начали разрабатывать новый техпроект после обнаруженных Росприроднадзором нарушений. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба предприятия.

«В настоящее время разрабатывается новый технический проект в соответствии с нормативными требованиями», — сказал представитель «Листвяжной».

В Роснедрах заявляли, что материалы после проверки шахты, проведенной Росприроднадзором, рассмотрит специальная комиссия. В агентстве сообщали, что по ее результатам могут быть приняты разные решения, в том числе отзыв лицензии на добычу ископаемых.

Проверка Росприроднадзора показала, что «Листвяжная» не соблюдала необходимый уровень добычи полезного ископаемого.

Авария, из-за которой погибли рабочие и спасатели, произошла на «Листвяжной» 25 ноября 2021 года. В шахте взорвался метан, когда под землей находились 285 человек. Большую часть людей вывели, некоторых пришлось спасать, но всех не смогли. Взрыв унес жизни 51 человека. После случившегося возбудили уголовное дело.