Власти Москвы утвердили новый тариф на вывоз бытовых отходов. В платежных квитанциях он появится в 2022 году. Суммы будут зависеть от размера квартиры, сообщил РБК.

По данным издания, за вывоз мусора нужно будет платить по 7,27 рубля за каждый квадратный метр жилья. То есть для квартиры площадью 45 квадратных метров ежемесячный платеж составит порядка 327 рублей.

По словам источников РБК, тариф был утвержден 9 ноября приказом замглавы департамента экономической политики Москвы. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

В настоящее время вывоз отходов в Москве входит в состав услуги по содержанию жилого помещения. Она устанавливается как ставка планово-нормативного расхода, который включает расходы примерно по 30 видам работ по содержанию многоквартирного дома.

Изменения связаны с тем, что в новом году в Москве начнется мусорная реформа. За вывоз отходов будет отвечать единый региональный оператор. По итогам проведенного конкурса им стала компания «Экотехпром». Поэтому плату за вывоз мусора начнут начислять отдельно.