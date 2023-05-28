Общество 28 мая 2023, 22:04 Новый суперскоростной поезд появится у РЖД в 2027 году РЖД представит поезд нового поколения в 2027 году РИА «Новости»

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Холдинг «Российские железные дороги» продолжает работу по строительству отечественного высокоскоростного поезда. Его планируют запустить в 2027 году, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в эфире телепередачи «Картина мира» на канале «Культура».

«Высокоскоростной поезд мы сейчас строим. И по поручению президента мы планируем, что в 2027 году у нас будет высокоскоростной поезд следующего поколения», — сказал он.

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По словам главы РЖД, высокоскоростной поезд построят полностью из отечественных деталей. Специалисты уже разработали дизайн состава и детально разрисовали предстоящие стадии производства поезда.

Белозеров добавил, что РЖД готовы построить высокоскоростную магистраль, ведь сейчас для этого «самое время».

РЖД запустит дополнительные высокоскоростные «Сапсаны» на время проведения Петербургского международного экономического форума. Такое решение обусловлено повышенным спросом на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в дни проведения форума. Добавленные в расписание поезда из столицы в Петербург будут отправлять 13 и 15–18 июня.