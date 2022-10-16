Запущенный «Ангарой» военный спутник внесли в каталог космических объектов | 360°

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Запущенный «Ангарой» военный спутник внесли в каталог космических объектов

ТАСС: запущенный «Ангарой» спутник «Космос-2560» внесли в каталог космических объектов

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Выведенный на орбиту спутник «Космос-2560» внесен в каталог космических объектов. Летательный аппарат запустила легкая ракета «Ангара-1.2» для целей Минобороны, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Минобороны РФ напомнили, что в единую информационную базу включают данные о спутниках на высоте от 120 до 50 тысяч километров.

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Ранее сообщалось, что легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560», который был запущен в интересах военных. С летательным аппаратом поддерживают устойчивую телеметрическую связь, его бортовые системы функционируют в нормальном режиме.

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Все предстартовые процедуры и сам запуск ракеты состоялись в штатном режиме.

Минобороны РФ

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