Общество 16 января 2023, 05:38 Новый способ кражи Telegram-каналов появился в Сети Мошенники в России стали красть популярные Telegram-каналы с помощью ботов Unsplash

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В Сети появилась новая схема кражи популярных Telegram-каналов, рассказали специалисты в области SMM «Известиям». Оказалось, что для «угона» мошенники используют ботов.

Целью хакеров становятся раскрученные блоги с десятками тысяч подписчиков. Сначала мошенники внедряют туда ботов, заставляя владельцев временно закрыть свой канал, чтобы сохранить рекламодателей.

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А затем они присваивают его доменное имя. В итоге владельцу Telegram-канала приходится выкупать его у злоумышленников, рассказал CEO SMMplanner Василий Крылов.

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«Чаще всего канал потом используется для рекламы криптовалют», — отметил он.

Мошенники активизировались в январе, но до этого времени было зафиксировано множество случаев «угона» Telegram-каналов. Ранее в Telegram выявили вредоносную активность с целью кражи аккаунтов россиян.