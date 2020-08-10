Новый способ изменить кредитную историю сочли важным и полезным

Вопрос контроля кредитной истории заемщика всегда был в ведении банков. Необходимость регулирования его законом назрел давно. Это полезное нововведение защитит заемщиков от некорректного отображения кредитной истории.

«Насколько я понимаю, сейчас это законодательно никак не определено. Само формирование кредитной истории целиком находится на совести кредитных агентств и банков. Конечно, какие-то правила в этой работе, которые защищали бы интересы всех сторон, участвующих в формировании кредитной истории, как заемщиков, так и кредиторов, были бы полезны», — пояснил «360» ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

Собеседник отметил, что некорректное отображение кредитной истории мешает как взять кредит, так и выдать. Нововведение облегчит жизнь всем.

Ранее стало известно, что со следующего года россияне смогут исправить подпорченную кредитную историю. Это будет возможно, если кредитор откажется разбираться в вопросе или лишится лицензии. Решение об этом будет принимать суд. Также сократят сроки хранения данных о кредитах гражданина. Сейчас он составляет 10 лет.