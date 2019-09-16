Новый спортзал открыли в Истре

В подмосковной Истре открыли новый спортивный зал. Раньше занятия проходили в небольшом помещении, всем желающим места не хватало. Тренер-энтузиаст хотел решить проблему необычным способом — сдачей бутылок. Однако этого не потребовалось.

В погоне за спортивной мечтой тренер Кирилл Иванов решил собрать средства на новый зал своими силами. Так, он стал сдавать стеклянные бутылки. Накопил, кстати, 200 тысяч рублей. Местные власти, узнав о таком оригинальном способе, пришли на помощь.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы, когда решали, что делать и где давать время для занятий этому человеку, пришли к общему знаменателю — это школа. И сегодня они занимаются, все хорошо, зал есть, время есть. Остается одно — воспитывать и повышать уровень нашей молодежи», — отметил Александр Скворцов, председатель Совета депутатов городского округа Истра.

Источник фото: телеканал «360»

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Раньше попасть на тренировку по кикбоксингу было практически невозможно. Учеников хватало, а занятия проводили в крохотной комнате. Теперь у жителей есть место, где размахнуться! В новом спортивном зале могут заниматься все желающие. А благодаря сбору бутылок и город стал чище. Вырученные от стеклотары деньги потратят на спортинвентарь.