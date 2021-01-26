Новый спорткомплекс построят рядом со стадионом «Динамо» в Москве
Новый спортивный комплекс будет построен неподалеку от стадиона «Динамо» в Москве. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.
Он рассказал, что здание займет 25 тысяч квадратных метров. Раньше на этом месте находился другой спортивный комплекс, который снесли в 2017 году. На его месте построят новый, а на крыше сделают смотровую площадку, рассказал Кузнецов.
«В нем можно будет проводить соревнования, заниматься хоккеем, футболом, гимнастикой, баскетболом и единоборствами — все под одной крышей», — уточнил он.