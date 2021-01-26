Новый спорткомплекс построят рядом со стадионом «Динамо» в Москве

Он рассказал, что здание займет 25 тысяч квадратных метров. Раньше на этом месте находился другой спортивный комплекс, который снесли в 2017 году. На его месте построят новый, а на крыше сделают смотровую площадку, рассказал Кузнецов.

«В нем можно будет проводить соревнования, заниматься хоккеем, футболом, гимнастикой, баскетболом и единоборствами — все под одной крышей», — уточнил он.