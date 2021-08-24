Новый спорткомплекс появится в районе Коротчаево Нового Уренгоя в 2022 году

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил своим подписчикам в социальных сетях об открытии нового спорткомплекса для школы прыжков на батуте в районе Коротчаево Нового Уренгоя. Сейчас его строительство находится на завершающем этапе. Об этом написал «Север-Пресс».

«Во время недавней встречи с жителями Коротчаево родители спортсменов-батутистов спросили о переезде секции в новое здание. В микрорайоне — сильнейшая в округе школа прыжков на батуте и спортивной акробатики. За 20 лет работы тренеры вырастили чемпионов мира, Европы, членов сборной страны. Сейчас ребята тренируются в старом здании. Конечно, это не те условия, в которых достойны заниматься наши спортсмены», — отметил глава региона.

Он добавил, что новый комплекс будет оснащен современным оборудованием для создания комфортных и приятных тренировок.