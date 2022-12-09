09 декабря 2022, 16:10
Новый спорткомплекс откроют в селе Верхнесадовое к декабрю
Современный спортивный комплекс откроют в селе Верхнесадовое в Нахимовском районе города федерального значения Севастополя. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
Открытие оздоровительного центра для сельских детей запланировано в декабре этого года, теперь им не придется ездить в город для посещения спортивных секций. Также учреждение будет оборудовано залом для игры в настольный теннис.
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Отмечается, что в настоящий момент в здании завершаются отделочные работы
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