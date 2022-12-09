Общество 09 декабря 2022, 16:10 Новый спорткомплекс откроют в селе Верхнесадовое к декабрю

Читать 360tv в

Современный спортивный комплекс откроют в селе Верхнесадовое в Нахимовском районе города федерального значения Севастополя. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

Открытие оздоровительного центра для сельских детей запланировано в декабре этого года, теперь им не придется ездить в город для посещения спортивных секций. Также учреждение будет оборудовано залом для игры в настольный теннис.

Реклама

Отмечается, что в настоящий момент в здании завершаются отделочные работы

Реклама