16 ноября 2022, 22:05
Новый сквер появится в Кургане
Мэр Кургана Елена Ситникова сообщила, что летом следующего года в городе появится новый сквер. Чиновницу процитировал «Царьград».
Сквер оборудуют напротив Художественного музея на пересечении улиц Пролетарской и Горького.
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«Мы сделали планировку участка, оформили красивые тротуарные дорожки, уложили плитку. Чтобы летом здесь было еще лучше, решили дополнить озеленением, высаживаем кизильник», — обратила внимание Ситникова.
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По ее словам, позднее будут установлены скамейки и посажено 570 кустов. Она выразила уверенность, что в сквере будет красиво.
Курган
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