Новый сквер Махачкалы назовут в честь медиков, которые боролись с пандемией

Один из скверов, которые сейчас строятся в Махачкале, назовут в честь медиков. Таким образом врачей, которые боролись с пандемией коронавируса, увековечат в памяти.

Об этом рассказал мэр Махачкалы Салман Дадаев на своей странице в Instagram.

Эпидемия закончится, но в нашей памяти должны остаться герои этого времени, те, кто был на передовой, — врачи, медсестры и другие работники здравоохранения, в том числе и отдавшие свои жизни Салман Дадаев.

Мэр Махачкалы отметил, что в этом году в городе обустроят новые скверы. Один из них, который расположен на улице Акушинского, назовут сквером Медицинских работников. Это позволит навсегда сохранить память о сегодняшних событиях и их героях-врачах.

В память о каждом медработнике, который погиб во время борьбы с коронавирусной инфекцией, высадят дерево.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников за вклад в борьбу с пандемией. Им вручат ордена Пирогова и медали Луки Крымского — новые знаки появились в наградной системе страны 20 июня. Кроме того, еще пять медицинских работников уже получили звания Героя труда. В их числе оказался и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В этом году День медицинского работника пришелся на 21 июня. Подмосковных врачей поздравил губернатор региона Андрей Воробьев вместе с легендарным педиатром и хирургом Леонидом Рошалем.