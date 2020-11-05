Новый скейт-парк появится в Петербурге
Новый скейт-парк построят в Санкт-Петербурге до конца этого года. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на официальный сайт Смольного.
В проектировке парка принимали участие профессиональные спортсмены. Его построят под мостом Бетанкура. Сам мост используют в качестве крыши.
Ранее по Сети распространился ролик, на котором видно, как женщина катает коляску с ребенком по рампе скейт-парка. Во время такого катания женщина дважды падала на землю, роняя при этом коляску с малышом. Роликом заинтересовались в следственном комитете.