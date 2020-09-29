facebook_pixel
    29 сентября 2020, 16:33

    Новый штраф для водителей предложили в Госдуме

    Дарья Морозова

    Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству, автоэксперт Вячеслав Лысаков считает необходимым ввести штраф за самодельные ксеноновые фары. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    По его мнению, это увеличивает число аварий, поэтому следует ужесточить наказание для тех, кто использует такие фары.

    «Они должны быть отрегулированы, а люди ставят китайские лампы, которые светят в разные стороны и слепят встречный транспорт», — пояснил эксперт.

    Также Лысаков уточнил, что таких нарушителей выявить будет сложно.

    «Инспектор ДПС должен осмотреть лампу и стекло, однако выявить эти несоответствия зрительно на месте очень непросто», — заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что больше всего людей в Москве погибло в ДТП на МКАД. С начала года жертвами аварий на кольцевой дороге стали 53 человека. На втором месте — Калужское шоссе (10 погибших), а на третьем — Кутузовский проспект (пять жертв аварий).

    В 2020 году в ДТП в Москве погибли всего 255 человек. Всего в столице за девять месяцев произошло 5536 аварий.

    Новости SMI.FM