Новый штраф для водителей предложили в Госдуме

По его мнению, это увеличивает число аварий, поэтому следует ужесточить наказание для тех, кто использует такие фары.

«Они должны быть отрегулированы, а люди ставят китайские лампы, которые светят в разные стороны и слепят встречный транспорт», — пояснил эксперт.

Также Лысаков уточнил, что таких нарушителей выявить будет сложно.

«Инспектор ДПС должен осмотреть лампу и стекло, однако выявить эти несоответствия зрительно на месте очень непросто», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что больше всего людей в Москве погибло в ДТП на МКАД. С начала года жертвами аварий на кольцевой дороге стали 53 человека. На втором месте — Калужское шоссе (10 погибших), а на третьем — Кутузовский проспект (пять жертв аварий).

В 2020 году в ДТП в Москве погибли всего 255 человек. Всего в столице за девять месяцев произошло 5536 аварий.