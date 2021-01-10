Новый штраф для российских водителей назвали справедливым

«Все очевидно и логично, поскольку появляются пункты пропуска на платных скоростных дорогах без шлагбаума, через которые можно беспрепятственно проскочить. Это справедливо, если кто-то платит, а кто-то считает себя умнее других и проезжает без оплаты. За такое человек должен платить штраф», — поделился своей позицией Кадаков.

Собеседник подчеркнул, что в России появляется все больше платных дорог, поэтому раз уж мы по ним ездим, то платить нужно всем. Штраф за бесплатный проезд, по его словам, абсолютно оправдан.

С 10 января за неоплаченный проезд по платным дорогам России будут штрафовать. Водителям легковых машин за такое нарушение придется выложить 1,5 тысячи рублей, водителям автобусов и грузовиков — пять тысяч рублей.