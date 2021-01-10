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    10 января 2021, 14:20

    Новый штраф для российских водителей назвали справедливым

    Андрей Иванов

    Жизнь автомобилистов пытаются облегчить, поэтому на платных дорогах появляется все больше пропускных пунктов без шлагбаума. Штрафовать тех, кто считает себя умнее других и пытается проскочить бесплатно, — очевидно и справедливо. Об этом в беседе с RT заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
    Новый штраф для российских водителей назвали справедливым

    «Все очевидно и логично, поскольку появляются пункты пропуска на платных скоростных дорогах без шлагбаума, через которые можно беспрепятственно проскочить. Это справедливо, если кто-то платит, а кто-то считает себя умнее других и проезжает без оплаты. За такое человек должен платить штраф», — поделился своей позицией Кадаков.

    Собеседник подчеркнул, что в России появляется все больше платных дорог, поэтому раз уж мы по ним ездим, то платить нужно всем. Штраф за бесплатный проезд, по его словам, абсолютно оправдан.

    С 10 января за неоплаченный проезд по платным дорогам России будут штрафовать. Водителям легковых машин за такое нарушение придется выложить 1,5 тысячи рублей, водителям автобусов и грузовиков — пять тысяч рублей.