Новый штамп в паспорте предложили добавить в России | 360°

Общество 30 октября 2022, 04:48 Новый штамп в паспорте предложили добавить в России «Известия»: в России предложили добавить в паспорте штамп о наличии внуков РИА "Новости"

Читать 360tv в

Члены Общественной палаты (ОП) России предложили добавить специальный штамп в паспорте о наличии внуков. Об этом сообщают «Известия». Такой штамп, как предлагается, будут ставить в органах МВД по заявлению обоих родителей.

Авторы инициативы предложили российскому правительству изменить законы таким образом, чтобы бабушки и дедушки смогли активно участвовать в воспитании внуков без необходимости оформления временного опекунства и иных разрешительных документов.

Реклама

Как поясняется, разговор идет о бытовых ситуациях, когда нужно забрать внука из детского сада или школы, сопроводить на отдых, а также позаботиться о ребенке более продолжительное время, например при отъезде родителей на заработки.

Реклама

Отметка в паспорте, как указано в письме Общественной палаты, может быть достаточным основанием и для воспитания детей бабушками и дедушками в отсутствие родителей в течение долгого времени, к примеру, на летних каникулах.

Сейчас, как указано в статье, бабушки и дедушки имеют ограниченные права в отношении внуков, как и остальные родственники.