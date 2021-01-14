Новый штамм коронавируса обнаружили в 25 странах Европы

«Как и все вирусы, по мере своей циркуляции вирус, который вызывает COVID-19, со временем меняется. Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями <…>для здравоохранения. О выявлении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ, включая Россию», — сообщил он.

Он призвал страны к дальнейшей активизации «геномного секвенирования изолятов вируса SARS-CoV-2 и обмена полученными данными».

По его данным, в начале 2021 года свыше 280 миллионов жителей Европейского региона ВОЗ находятся в условиях полного общенационального карантина. На прошлой неделе о введении частичного карантина объявили еще ряд стран. На данным момент люди прививаются от коронавируса в 31 стране.

«Я могу заверить вас в том, что ВОЗ и наши партнеры прилагают громадные усилия для того, чтобы получить вакцины могла каждая страна», — заявил Клюге.

Он подчеркнул, что ВОЗ не может допустить, чтобы какие-то государства остались без внимания.

По мнению кандидата медицинских наук Николая Крючкова, ситуация с пандемией коронавируса в мире в 2021-м году будет более тяжелой, чем в 2020-м, передает газета «Известия».