Общество 21 апреля 2024, 09:30 Новый сезон соревнований по кольцевым автогонкам стартовал в Подмосковье

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На автодроме Moscow Raceway стартовал новый сезон соревнований по кольцевым автогонкам — GT Cup, начался московский этап Гран-при. Здесь собрались те, кого рев мотора приводит в полный восторг.

На автодроме в Волоколамском городском округе собрались ценители быстрых машин. Гости гуляют по пит-лейну, знакомятся с активностями и наблюдают за спорткарами.

«Мы любители гонок. Уже не первый раз сюда приезжаем. Каждый раз очень интересно посмотреть и на мотогонки, и на автомобильные. Как-то очень драйвово, интересно», — рассказала зрительница соревнований Юлия.

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В программу входят экскурсии в боксы команд. Там зрители могут понаблюдать за работой техников и изучить спорткары.

В спортивной программе Гран-при включены три массовые гонки и заезды на лучшее время круга. Участникам чемпионата предстоит пройти пять напряженных этапов, которые организуют на лучших автодромах страны.

«Глобально соревнования проводятся для популяризации моторизированного спорта, в данном случае — автоспорта, ну и конечно, для развлечения. Ведь это не только спорт, но и радость для зрителей, которые к нам приходят», — заявил продюсер серии гонок GT Cup Вячеслав Никаноров.

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В соревновании могут участвовать только машины известной немецкой марки. Это значит, что стартовые характеристики автомобилей одинаковые у всех. Пилоты выигрывают за счет своего мастерства.

«Обычный автомобиль не может ехать так быстро, так резко тормозить и выдерживать такие перегрузки. Это специальный автомобиль, который выглядит как дорожный, но подготовлен с завода уже для проведения очных гонок или заездов на время, на специально подготовленных трассах», — отметил пилот Александр Петухов.

Следующий этап GT cup начнется уже 18 мая.