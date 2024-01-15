Общество 15 января 2024, 10:02 Новый сезон проекта «Музыка в метро» начнется в конце января в Москве Новый сезон проекта «Музыка в метро» начнется в Москве 25 января РИА «Новости»

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Новый сезон проекта «Музыка в метро» стартует с 25 января. Порядка 285 исполнителей и коллективов, прошедших несколько этапов конкурса, выступят перед пассажирами столичного транспорта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Музыканты, чьи заявки одобрили, показали свои таланты перед судьями и приглашенными экспертами. Лучшие из них вышли в финал и получили право нести свое творчество в массы на площадках проекта «Музыка в метро» в течение грядущего года.

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Кроме того, перед жителями мегаполиса будут выступать уже полюбившиеся исполнители: группа «Эхо улиц», балалаечница Антонина Синицина и скрипач Владимир Семибратов.

Артисты смогут самостоятельно выбрать площадку, где они хотят выступать. Недавно их разделили для удобства по уровням громкости — низкому, среднему и высокому. Все финалисты покажут уникальный репертуар: всего они исполняют музыку в 10 разных жанрах.

В начале декабря певица Ольга Серябкина дала концерт на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве.