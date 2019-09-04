Новый сезон на новой сцене. Театр «Стрела» в Жуковском открылся после реставрации

Новый сезон в обновленных интерьерах — театр «Стрела» в Жуковском открыл свои двери после реконструкции. Обновили практически все. В труппе театра не скрывают, что такого творческого подъема они не испытывали давно. Этот осенний сезон начнут с детского спектакля.

Новое в театре не только покрытие на сцене, но и порталы, и занавес. Также стало больше зеркало сцены, а перепад пола в зале — меньше. Все это — результаты капитального ремонта.

«В 2013 году к нам приезжал губернатор Подмосковья. На встрече с жителями Андрей Юрьевич пообещал решить эту проблему», — сказала директор МУК ДТ «Стрела» Лариса Слепова.

Источник фото: телеканал «360»

Само здание театра построено еще в начале прошлого века, как один из корпусов санатория. В годы войны там располагался штаб дальней авиации, потом клуб и, наконец, театр. Ему уже больше 35 лет. За эти годы памятник архитектуры обветшал. Но чтобы начать реставрацию, нужно было передать здание из федеральной в городскую собственность. Вопрос с документами успешно решили, и теперь наконец можно оценить обновленный театр. При этом архитекторы сохранили исторические черты, изюминку строения — колонны в стиле неоклассицизма и лепнина сталинского ампира как будто переносят посетителей на десятилетия назад.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне завораживают люстры в стиле ампир, они дают ощущение величия и стабильности. Я не боюсь признаться в любви имперскому стилю, потому что приходишь в театр „Стрела“ и понимаешь, что такое возможно только в великой стране», — отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Источник фото: телеканал «360»

Техническое оснащение театра исключительно современное: от освещения сцены до трансляции в гримерных, чтобы артисты слышали, что происходит на сцене.

Источник фото: телеканал «360»

«Теперь мы привыкаем к новым дверям и к новым окнам, которые раньше были меньше. Здание построили в 1917 году, и оно почти не реконструировалось. И теперь мы одновременно испытываем и удовольствие, и легкую неожиданность», — заявила актриса театра «Стрела», заслуженная артистка Московской области Мария Дьякова.

Источник фото: телеканал «360»

Первый спектакль, который показала труппа в новом сезоне, — «Муха-Цокотуха». Зал был полон. Две трети репертуара — детские спектакли. Театр готовит сразу несколько премьер в начале сезона. А еще здесь будут проходить художественные выставки и работает театральная студия.

Источник фото: телеканал «360»

Любой зритель, как говорят в театре, не только всегда будет желанным гостем, но сможет стать еще и участником действия.