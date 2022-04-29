Открытие нового сезона «Вахты памяти — 2022» состоялось в Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал PiterTV.

Это 34-й сезон акции. В нем примут участие 2,5 тысячи поисковиков, которые идентифицируют останки бойцов Великой Отечественной войны. После этого они проведут торжественную церемонию захоронения с воинскими почестями.

«В то сложное время, в которое мы с вами живем, нестабильное время, очень важно пройти с кристальной памятью о тех подвигах, которые были совершены нашими предками на нашей земле. И только это может являться залогом не повторения подобного в будущем», — рассказал председатель правительства региона Владимир Цой.