Новый сервис позволит клиентам «Аэрофлота» оформлять билеты на составные маршруты

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила новый сервис Trip&Fly. Благодаря нему у пассажиров появится возможность оформлять билеты на составные (мультимодальные) маршруты. Такие маршруты включают в себя перелет и перевозку на наземном транспорте. Услуга будет актуальной для путешественников, которые планируют поездку в города или из городов России, с которыми нет прямого авиасообщения.

На портал «Мультимодальные маршруты» можно выйти через раздел «Дополнительные услуги» на сайте «Аэрофлота». Сервис позволит быстро и просто подобрать, оформить и оплатить билеты на самолет и поезд, автобус или аэроэкспресс. В случае необходимости клиент может обменять, вернуть билет или внести в него изменения онлайн. Также на портале можно будет оформить страховку от несчастного случая, отмены путешествия и для поездок за границу.

Мультимодальные поездки «от двери до двери» стали новым трендом в транспортной отрасли. Благодаря сервису путешествия с «Аэрофлотом» станут еще комфортнее.