Новый сервис перевозок по требованию «По пути» заработал в Новой Москве

Сервис перевозок по требованию «По пути» заработал в Новой Москве. Практически он будет выполнять функции такси при стоимости проезда 46 рублей.

Возить пассажиров в Новой Москве будут 30 новых автобусов. Жители могут заказать транспорт, выбрав нужную остановку в мобильном приложении, сообщил единый транспортный портал города.

На первом этапе автобусы будут возить до метро «Прокшино» и обратно в зоне доступности сервиса. Чтобы им воспользоваться, надо скачать приложение «Московский транспорт», указать начальную и конечную точки назначения, выбрать маршрут и оплатить поездку онлайн, подождать автобус на месте остановки и при входе отсканировать QR-код.

Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов отметил, что перед запуском сервис прошел успешное тестирование. Теперь после запуска почти для 90 тысяч жителей четырех поселений округа поездка до метро и обратно теперь станет проще и быстрее, отметил он.

По его словам, только за время тестирования участники совершили более трех тысяч поездок.