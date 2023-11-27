Общество 27 ноября 2023, 10:41 Новый сервис для регистрации на культурные мероприятия в Москве появился в «МЭШ» Сервис «Горизонты» заработал в «МЭШ» для регистрации на культурные мероприятия Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В «Московской электронной школе» («МЭШ») заработал новый сервис «Горизонты», который позволит записаться на культурные мероприятия онлайн. На нем наладили систему подбора событий согласно возрасту пользователя. Об этом сообщила первый замглавы столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук.

«Мы понимаем, что в нынешнем новостном потоке не просто уследить за всеми мероприятиями. Чтобы все события были собраны в одном месте, мы запускаем сервис „Горизонты“ внутри „Московской электронной школы“», — подчеркнула она.

Реклама

Лукашук добавила, что новый «путеводитель» заработал в тестовом режиме с базовым набором возможностей. Мероприятия разделили по 11 направлениям, среди которых «Культура и искусство», «Гибкие навыки», «Спорт», «Урбанистика», «Экономика», «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Мода и красота», «Точные науки», «Медицина» и «Технологии». Далее — их количество увеличат, а рекомендации будут выпадать на основе интересов пользователя.

Для того, чтобы попасть на мастер-классы, лекции и другие мероприятия, необходимо зарегистрироваться. Найти их можно, если зайти в «Дневник „МЭШ“», после — в раздел «Профиль», в нем нажать на «Объявления», а затем — на «Мероприятия». Также сервис доступен и по отдельной ссылке.

Ранее Лукашук рассказала об еще одной новой функции в «МЭШ». Теперь родители смогут следить за успеваемостью детей, благодаря «Сводным отчетам». Данные будут формировать каждые две-три недели.