Новый роддом в Верхней Пышме принял первого ребенка

«Родившийся сегодня в роддоме гражданин нашей страны — символ того, ради чего стоит жить! Жизнь продолжается, всем успеха и счастья! Ура! Ура! Ура!» — сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Рост новорожденного — 52 сантиметра, вес — 3,41 килограмма. Ребенок и его мама чувствуют себя хорошо.

Медики смогут принимать до трех тысяч родов в год. За сутки в женскую консультацию попадут до 480 пациенток. В больнице работает акушерское отделение на 25 мест, имеется 15 коек в отделении патологии. Кроме того, роддом включает 10 мест в дневном акушерско-гинекологическом стационаре и два операционных. А еще в здании отведено пространство под четыре палаты интенсивной терапии для матерей и детей.

Строительство роддома обошлось в 1,5 миллиарда рублей. В возведение медучреждения вложились государство и частное предприятие.