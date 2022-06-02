Новый ресурс для проверки водительских удостоверений создадут в России

МВД России вместе с Минцифры работает над созданием нового ресурса для проверки выданных водительских удостоверений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Информацию об удостоверениях собираются передавать в цифровой профиль водителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг через витрину данных ГИБДД.

Банки в конце мая обратились в МВД с просьбой доработать сервис автоматизированной проверки номера удостоверения водителя и создать возможность подтверждения подлинности сведений в системе идентификации и аутентификации. Эти меры должны помочь облегчить процессы оказания финансовых услуг по водительским правам.

Ранее стало известно, что за два года вдвое уменьшилось количество россиян, сдающих городскую часть экзамена на водительские права с первого раза. По данным на начало мая, таких счастливчиков только 12%. Теоретическую часть тоже стали реже сдавать с первого раза: если в 2020 году таких случаев было 40%, то сейчас — 35%.