Новый рекорд заболеваний COVID-19 зафиксировали в Крыму

За сутки врачи зафиксировали в Крыму 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такой прирост стал для полуострова рекордным с начала года.

«За 5 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть — при скрининге здоровых лиц», — сообщил во «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.

Он добавил, что за все время распространения коронавируса в регионе выявили 1386 случаев заболевания COVID-19. Медикам удалось вылечить 986 пациентов, которых уже выписали из больниц. Летальных случаев насчитывается 16.

«Прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию», — обратился Аксенов к жителям и гостям Крыма.

Ранее специалисты зафиксировали максимальный прирост заболевших 4 июля. Тогда положительные результаты тестов на коронавирус получили 38 человек. Всего по России выявлено 866 627 случаев инфицирования. Полностью выздоровели 669 026 пациентов. Скончались 14 490.