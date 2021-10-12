Новый рекорд по смертности от ковида зафиксировали в России

В России за минувшие сутки был побит антирекорд по смертности от коронавируса. По данным оперштаба, от последствий ковида умерли 973 пациента.

Также за последние сутки в России выявили 28 190 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Уточняется, что 7,6% заразившихся не имели клинических проявлений болезни.

В лидерах по числу ежесуточного прироста случаев коронавируса Москва (4699), на втором месте — Санкт-Петербург (2158), на третьей строчке — Московская область (1804).

В Подмосковье с начала пандемии сделали 11 614 417 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Полностью выздоровели еще 20 706 пациентов, добавили в оперштабе. Таким образом, общее число случаев коронавируса, выявленных в России с начала пандемии, составило 7 832 964, 6 894 285 из них полностью поправились, жизни 218 345 заболевших спасти не удалось.

Новый рост случаев коронавируса в России начался осенью. Специалисты объяснили это увеличением социальных контактов людей, многие вернулись из отпусков на работу, дети пошли в школы.

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее не исключил, что ежесуточный прирост заболеваемости вскоре может достигнуть 30 тысяч. Остановить волну, по мнению эксперта, можно активной вакцинацией и соблюдением элементарных санитарных правил.