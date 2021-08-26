Новый рекорд по смертям за сутки от ковида установлен в России

За сутки в России коронавирус выявили у 19 630 человек, за это время из больниц выписался 19 661 пациент, погибли — 820. В результате в стране побит новый рекорд по смертям.

За все время пандемии в России коронавирусом заразились 6 824 540 человек, смогли побороть болезнь за этот период 6 092 818 пациентов, погибли — 179 243. Врачи сделали 176,7 миллиона ПЦР-тестов. Данные об этом в четверг опубликовал оперштаб.

В Москве за минувшие сутки выявили 1712 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели и выписались 2463 человека, умерли 54 пациента.

В Санкт-Петербурге зараженных коронавирусом стало больше на 1301, за 24 часа в городе выздоровели 923 пациента, погибли 38 жителей.

В Московской области медики нашли коронавирус у 726 жителей, из больниц выписались гораздо больше пациентов — 1312, скончались 15 человек.

В Ненецком автономном округе заразились 13 человек, в Чукотском автономном округе — 14.