Новый рекорд по смертям пациентов с коронавирусом установлен в России

В России за сутки коронавирус выявили у 39 008 человек, за это время выздоровели 30 905, погибли — 1178. Это новый максимум смертей.

Всего за время пандемии в стране коронавирусом заразились 8 593 200 россиян, побороть болезнь смог 7 412 631 человек, погиб 240 871 пациент. Данные об этом опубликовал оперштаб.

В Москве за минувшие сутки коронавирус выявили у 5736 жителей, 6359 человек смогли выздороветь и выписаться из больницы, умерли 98 пациентов.

В Санкт-Петербурге зараженных стало на 3066 человек больше, за этот период выздоровели 3134 человека, погибли — 83.

На третьем месте в списке оперштаба находится Московская область. В регионе за сутки зафиксировали 2893 новых случаев ковида. За это время выписались из больниц 3454 пациента, умерли 49 человек. За все время пандемии в области сделали 12 272 579 тестов.

В Ненецком автономном округе врачи обнаружили коронавирус у 16 человек, в Чукотском автономном округе — 17.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее рассказал, что в случае соблюдения россиянами карантинных ограничений примерно через две недели ситуация с заболеваемостью COVID-19 может выйти на стадию плато.