Новый рекорд по смертям от ковида за сутки установлен в РФ с начала пандемии

В России за сутки врачи выявили 22 277 новых случаев заражения коронавирусом. За это время выписались 19 368 пациентов, скончались — 815. Показатель стал рекордным за все время пандемии.

Данные об этом опубликовал оперштаб. За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 6 557 068 россиян, смогли побороть болезнь 5 848 340, погибли 168 864 пациента. Медики сделали более 170 миллионов ПЦР-тестов.

В Москве за сутки врачи обнаружили коронавирус у 2529 жителей — на 13,3% больше, чем вчера. Выписались 3043 пациента, умерли — 59, что на 5,4% больше.

В Санкт-Петербурге число зараженных увеличилось на 1810 — показатель почти не изменился. Выздоровел 2001 пациент, скончались — 42, что меньше на 12,5%.

В Московской области за минувшие 24 часа было выявлено 1223 новых случая ковида — прирост составил 7%. За этот период выздоровели и выписались 1594, умерли — девять, что меньше на 62,5%, чем в четверг. В Подмосковье с начала пандемии сделали 10 538 370 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Чукотском автономном округе зафиксировали 15 случаев заражения, в Ненецком автономном округе — 14.