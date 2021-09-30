Новый рекорд по смерти от ковида установлен в России

В России за сутки погибли 867 пациентов с коронавирусом, это самое большое значение с начала пандемии. Смертность от ковида в России бьет рекорды третий день подряд. За сутки выявили 23 888 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Новые случаи выявили в 85 регионах. У 2020 пациентов не было симптомов ковида. Всего с начала пандемии в России выявили 7 511 026 заражений.

Больше всего за сутки заболевших прибавилось в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077) и Московской области (1216).

За сутки погибли 867 пациентов. Самые высокие показатели по смертности в Москве (62), Санкт-Петербурге (56) и Свердловской области (43). За весь период в России от коронавируса скончались 207 255 человек.

За 24 часа выздоровели 18 826 больных COVID-19. Больше всего пациентов выписали врачи из Москвы (2237), Санкт-Петербурга (1926) и Подмосковья (976). Всего с начала пандемии болезнь успешно побороли 6 672 767 человек.

В Московской области с начала пандемии сделали 11 560 654 теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Заммэра Москвы Анастасия Ракова объявила, что с 1 октября всем пациентам с ОРВИ в Москве будут делать тесты на антиген к коронавирусу.