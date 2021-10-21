Новый рекорд по числу случаев коронавируса зафиксирован в России

За сутки в 85 российских регионах выявили 36 339 новых случаев COVID-19. Это является абсолютным максимумом для страны за весь период пандемии.

Уточняется, что у 3230 (8,9%) человек болезнь протекает без клинических проявлений. Больше всего случаев в Москве (+7897), Санкт-Петербурге (+3280) и Подмосковье (+2318).

За сутки в стране выздоровели 25 895 человек, скончались — 1036, что тоже является абсолютным антирекордом. Всего в стране с начала эпидемии зафиксировано 8 131 164 случаев ковида, 227 389 смертей, 7 091 607 человек смогли выздороветь.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 11 871 180 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В связи со сложной эпидемической ситуацией российские власти приняли решение ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. В некоторых регионах они могут начаться с 23 октября.

Специалисты не раз подчеркивали, что для борьбы с коронавирусом нужно сделать прививку. Массовая вакцинация населения началась в начале 2021 года, она является бесплатной. На настоящий момент первую дозу получили 51 018 767 человек, полностью привились — 47 558 639. Таким образом, коллективный иммунитет составляет около 45%, что недостаточно для победы над эпидемией. Привиться должны по крайней мере 80% населения.