Новый рекорд по числу погибших от ковида с начала пандемии зафиксировали в России

В России за сутки врачи выявили 27 246 случаев заражения коронавирусом, из больниц за это время выписались 20 566 человек, погибли 936 пациентов. Это новый рекорд с начала пандемии.

Данные об этом опубликовал оперштаб. За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 7 717 356 россиян, побороли болезнь и выписались из больниц 6 819 796 пациентов, погибли — 214 485. Врачи сделали более 195,6 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за сутки коронавирус обнаружили у 4595 жителей, из больниц выписались 2288 пациентов и 71 человек умер.

В Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа стало на 2501 зараженного человека больше, из больниц выписали чуть меньше пациентов — 2022, погиб 61 житель.

Московская область замыкает тройку лидеров. В регионе медики зафиксировали 1490 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели и выписались из больниц 1276 человек, умерли восемь пациентов.

В Ненецком автономном округе заразились еще 16 человек, в Чукотском автономном округе — 17. Оба региона находятся в конце списка оперштаба.