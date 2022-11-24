Общество 24 ноября 2022, 15:35 Новый разводной мост появится в Петербурге

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В Санкт-Петербурге над Невой планируют построить разводной мост. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на АО «ЗСД».

По словам проектировщиков, переправа повторит архитектуру Финляндского железнодорожного моста.

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Трасса будет идти от ЗСД в районе Благодатной улицы на северо-восток к району Кудрово. Ее необходимость обусловлена загруженностью ближайших мостов — Александра Невского и Володарского, добавили в компании.

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