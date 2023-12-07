Общество 07 декабря 2023, 15:18 Новый раздел появился в сервисе «Вместе с культурой» на mos.ru Раздел по подбору помещений появился в сервисе «Вместе с культурой» на mos.ru Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В сервисе «Вместе с культурой» на mos.ru появился раздел «Журнал аренды городских пространств». В нем содержатся статьи, новости и подборки помещений. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В сервисе можно использовать не только фильтры для поиска площадки для встреч, но и находить готовые подборки помещений для мероприятий.

Реклама

В департаменте информационных технологий рассказали, что многие москвичи, которые хотя бы раз пользовались услугами аренды на mos.ru, оставляли позитивные отзывы о количестве площадок.

Чтобы открыть «Журнал аренды городских пространств», нужно на главной странице сервиса перейти к разделу «Актуальное от аренды городских пространств» и нажать кнопку «Читать».

Кроме того, на домашней странице горожане могут познакомиться, с мероприятиями, которые проводят другие, и узнать, какие помещения выбирают чаще всего. Больше новостей доступны в подразделе «Новости».

Подборки на сайте показывают до 25 площадок. Москвичи найдут там варианты спортивных залов для танцев, кабинетов для мастер-классов и занятий с детьми и многое другое.

Всего в каталоге сервиса «Вместе с культурой» можно найти более 1,3 тысячи площадок в городских учреждениях. Кроме того, на сайте существует интерактивная карта, где отмечены все заведения для аренды.