Общество 28 марта 2023, 11:58 Новый профессиональный стандарт ввели для дворников в России «Парламентская газета»: дворники должны будут очищать газоны, клумбы, обрезать кустарники

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По новому профессиональному стандарту дворники должны будут мыть полы на лестницах в подъездах раз в месяц, а убирать снег во дворах во время снегопада — каждые два-три часа. Об этом написала «Парламентская газета», ссылаясь на документ от 1 марта.

В стандарте говорится, что на работу дворником или уборщиком могут принять лиц старше 18 лет, которые окончили девять лет среднего образования. Рабочий должен будет пройти инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и медицинский осмотр.

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Дворники, помимо чистки снега зимой и уборки территории летом, должны будут очищать газоны, клумбы и детские площадки от мусора, обрезать деревья и кустарники.

Получить статус высококвалифицированного дворника смогут те, кто пройдет программу профессиональной подготовки и переподготовки рабочих и служащих.