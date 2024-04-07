Общество 07 апреля 2024, 13:17 Новый профессиональный праздник появится в России День работника электронной промышленности учредили в России Freepik

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Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Информация об этом появилась на официальном сайте кабмина.

«Постановление, закрепляющее эту дату в календаре, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — следует из документа.

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С инициативой о создании праздника обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Как отметили в правительстве, электронная промышленность — одна из стратегических отраслей экономики в России. Отмечать День работника электронной промышленности будут в первое воскресенье октября.

В России в октябре ежегодно отмечают День работника атомной промышленности. В прошлом году, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников «ЗиО-Подольск», отметили, что компания производит оборудование для атомной и тепловой энергетики, нефтехимической и газовой промышленности, а ее продукцией оснащены не только предприятия России, но и стран Балтии и стран Содружества Независимых Государств.