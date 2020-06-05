Новый проект увековечит добровольцев и ополченцев Донбасса
Союз добровольцев Донбасса создал проект «Помни Донбасс», в котором будут увековечены имена добровольцев и ополченцев ДНР и ЛНР. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на на сайт Союза.
Председатель правления Союза Александр Бородай считает, что «противостояние в Донбассе — одно из таких великих действий нашего народа».
«Он нашел в себе силы в критической ситуации, когда произошел переворот на Украине, противостоять нынешнему прозападному марионеточному режиму Киева», — сказал он.