Новый проект «Кадры под ключ» запустили на Ямале

В ЯНАО реализуется пилотный проект «Кадры под ключ», который помогает местным предпринимателям искать сотрудников. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Новый проект реализуют в Новом Уренгое и Пуровском районе. Предпринимателям помогают не только с поиском работников, но и занимаются их переподготовкой в случае необходимости.

«Мы привлекаем кадры со всей России. И уже формируем кадровый резерв, который передаем работодателю. У нас в банке вакансий около двух тысяч резюме по ЯНАО. А вакансий в два или три раза больше, — уточнил главный специалист Центра занятости населения ЯНАО Никита Цыганов.

Уточняется, что уже около 30 человек устроились по разным профессиям. Это электромонтеры, монтажники, пекари и кондитеры. До конца года планируется распространить этот опыт в других муниципалитетах Ямала.