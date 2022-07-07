Новый проект АСИ поможет бизнесменам поддержать инвалидов

В Москве состоялась презентация проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открыто для всех». Крупные российские компании начнут адаптировать свой бизнес для людей с особенностями здоровья и помогут им активнее вливаться в социум.

Главная цель проекта «Открыто для всех» — включить людей с инвалидностью в активную общественную и трудовую жизнь, помочь им с трудоустройством и адаптацией. В сообщество войдут представители бизнеса, органов государственной власти, экспертных институтов, общественных деятелей и самих граждан с ограниченными возможностями здоровья. Для них проект — это реальная возможность поменять свою жизнь к лучшему, открыть новые возможности.

Источник фото: телеканал «360»

На презентации проекта российские предприниматели поделились своим опытом взаимодействия с инклюзивным сообществом. Одни уже обучили персонал навыкам общения с инвалидами, другие столкнулись с трудностями при трудоустройстве таких лиц. Заместитель генерального директора ПФК ЦСКА Владимир Юрин рассказал, что клуб взаимодействует с болельщиками-инвалидами и создает доступную среду на стадионе. Директор АНО «Красно-синее сообщество» Наталья Крупянская поделилась историей создания первой в России детской инклюзивной футбольной команды.

Источник фото: телеканал «360»

Итогом встречи стало подписание Национального инклюзивного договора представителями крупных компаний. Эксперты пообещали помочь бизнесу интегрировать инклюзивные практики. Всем, кто готов адаптировать свои товары, сервисы и услуги для людей с инвалидностью, а также активно брать их на работу, поможет АСИ. Компании получат доступ ко всей необходимой информации и всяческую поддержку.

Проект реализуется в рамках Национальной социальной инициативы.