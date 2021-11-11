Новый продуктовый рынок появится в Самаре

В Самаре в районе Волгарь в скором времени может появиться большой продуктовый рынок, а по соседству с ним разместится торговый центр. Об этом написал Infox со ссылкой на Департамент градостроительства региона.

Подрядчиком масштабного строительства выступит компания ООО «Рубин». Именно она намерена позаботиться обо всех категориях будущих покупателей. По словам представителей компании, площадь рынка составит 3300 квадратных метров, а площадь торгового павильона — 55 тысяч квадратных метров.

Вопрос об открытии новых торговых площадей обсудят в Департаменте градостроительства до 20 ноября текущего года.