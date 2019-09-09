Новый православный выходной могут ввести в России

Законопроект был создан депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым еще в 2017 году. В пояснительной записке к нему сказано, что выходной день необходимо ввести для «законодательного закрепления установления нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника».

Авторы предложения считают, что это не только отдаст дань уважения былым традициям, но и послужит очередным подтверждением того, что православие занимает «в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры» особую роль.

Если законопроект будет утвержден, то Светлый пасхальный понедельник станет вторым в России православным праздником, который официально утвержден на государственном уровне. В настоящий момент выходным днем для всех является только Рождество Христово.

Лебедев и Нилов также отмечают, что понедельник после Пасхи уже является выходным днем для многих европейских стран.